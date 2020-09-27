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Yunanistan'da korkulan oldu! Mülteci kampında ilk ölüm

DHA |  27 Eylül 2020 Pazar - 21:26 | Son Güncelleme : 27 09 2020 - 21:26

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeydoğusunda yer alan Malasaka mülteci kampında corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği ifade edildi.


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Yunanistan Malasaka corona virüs
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