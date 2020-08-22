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Yunanistan'da haset rüzgarları! Canlı yayında tartışıldı...
Hem Türkiye hem de dünya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün verdiği müjdeyi büyük bir heyecanla dinledi. Türkiye'nin dev adımı dünya basınında kendine büyük yer bulurken, Yunanistan ve Rum medyasında büyük ölçüde kıskançlık ve panik hakimdi. Türkiye'nin başarısını diline dolayan Yunanistan'da Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi canlı yayında tartışıldı. işte son dakika detayları...