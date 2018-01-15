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Yunanistan'da grev var

AA |  15 Ocak 2018 Pazartesi - 12:24 | Son Güncelleme : 15 01 2018 - 12:44

Yunanistan'ın başkenti Atina'da metro, tramvay, otobüs ve troleybüs çalışanlarının bir günlük greve gitmesi nedeniyle kentte toplu taşıma tamamen durdu.


Kreditörlerin talep ettiği ve mecliste bugün oylanacak yeni "kemer  sıkma" önlemlerini protesto eden çalışanların 24 saatlik greve gitmesiyle  başkentte trafik yoğunluğu yaşandı.
 
Hava trafik kontrolörlerinin de öğlen saatlerindeki 3 saatlik iş  durdurma eylemi, çok sayıda uçuşta erteleme ve iptallere yol açtı.
 
Ulaştırma sektöründe çalışanların eylemlerinin yanı sıra hakimler,  öğretmenler, doktorlar ve bazı kamu çalışanları da iş durdurma eylemlerine  katılacak.
 
Öte yandan, Yunanistan Kamu Çalışanları Federasyonu (ADEDY), İşçi  Sendikaları Genel Konfederasyonu (GSEE) ve Mücadeleci İşçi Kolları Birliği'nin  (PAME) çağrısıyla kentte gün içinde birçok gösteri planlanıyor.
 
Grev kararını zorlaştıran ve sendikalardan büyük tepki toplayan  düzenlemenin yanı sıra pek çok alana yeni "kemer sıkma" önlemleri getiren torba  yasa tasarısı, bugün mecliste oylanacak.
 
 Düzenlemelerin yasalaşmasıyla gelecek haftaki Avro Grubu toplantısında  Yunanistan için kurtarma programı kapsamında yeni kredi dilimi için onay  verilmesi bekleniyor.
 
  
 
 
 
 

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