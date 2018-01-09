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Yunanistan'da göstericiler Çalışma Bakanlığını işgal etti

AA |  09 Ocak 2018 Salı - 21:32 | Son Güncelleme : 09 01 2018 - 21:49

Yunanistan'ın başkenti Atina'da grev haklarına ilişkin yasa tasarısını protesto eden göstericiler, Çalışma Bakanlığı binasını işgal ederek Bakan Efi Ahçioglou'nun odasını bastı.


Mücadeleci İşçi Cephesi'nin çağrısıyla bir araya gelen göstericiler,  ülkenin kreditörlerinin talep ettiği grev haklarının kısıtlanmasına ilişkin  düzenlemeyi protesto etti. Göstericilerden bir kısmı bakanlık binasının  kepenklerini kırarak içeri girdi.
 
Binanın sekizinci katındaki bakanlık ofisine giren gruptakiler, Bakan  Ahçioglou'ndan yasa tasarısını geri çekmesini istedi. Ahçioglou ise  göstericilerin isteğini reddetti.
 
Olay sırasında odada polisin olmaması dikkati çekerken, bakan ile  göstericiler arasındaki tartışmada zaman zaman tansiyonun arttığı görüldü.  Göstericiler, daha sonra bakanın odasını terk etti.
 
Ekonomik krizden kurtulma çabası içinde bulunan Yunanistan'da, Avrupa  Birliği ve Uluslararası Para Fonu tarafından talep edilen kemer sıkma önlemleri  sık sık gösterilerle protesto ediliyor.
 
  
 
 
 
 

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