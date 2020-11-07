Yunanistan'da FETÖ komedisi! Sahte kimlikte ünlü Yunan oyuncuyu kullanmışlar...

Yunanistan'da FETÖ'cüler alay konusu oldu. Polis Atina’da bir grubu durdurup kimlik sordu. Birinin üstünden ‘Yunanistan’ın Kemal Sunal’ı’ olarak nitelendirilen, 9 yıl önce ölmüş ünlü oyuncu Thanasis Vengos adına düzenlenmiş sahte kimlik çıkınca yakalandılar.

Yunanistan’ın başkenti Atina ’da polis, kenar semtlerden Kolono’da devriye gezerken şüphe üzerine üç FETÖ’cüyü kimlik kontrolü için durdurdu. FETÖ’cüler de başlarına geleceklerden habersiz sahte Yunan kimliklerini gösterdiler. Polisler, sahte kimliklerden birinin Yunanistan ’ın en sevilen komedyenlerinden Thanasis Vengos adına tanzim edilmiş olduğunu görünce durumu hemen Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi. Vengos, Yunanistan’da Kemal Sunal gibi çok sevilen ünlü bir oyuncu.

BİR ÖĞRETMEN İKİ POLİS

FETÖ’cülerin sahte Yunan kimlikleri taşıdıklarının tespiti gecikmedi. Tutuklanan FETÖ’cülerden 2’si ifadelerinde Türkiye’de polis, diğeri ise öğretmen olduğunu öne sürdü. Geçen eylül ayı sonunda yine Atina’da sahte pasaportla yakalanan 5 FETÖ’cünün cep telefonlarında, 450-500 kişi için hazırlanmış sahte pasaport dokümanları bulunmuştu. Her iki olay da Yunanistan’daki FETÖ’cüler arasında sahte kimlik ve pasaport tanzim eden bir çetenin bulunduğunu gösteriyor.

YUNANİSTAN’IN EN SEVİLEN KOMEDYENLERİNDEN

Yunanistan’ın Kemal Sunal’ı sayılabilecek Thanasis Vengos, 50’sinin yönetmenliğini de yaptığı 120 filmde rol aldı. Oyuncu, filmlerinde sürekli koşan, kovalanan, kandırılan, haksızlıklara uğrayan, zenginlere, güçlülere, mafyaya kafa tutan, sevdiğine kavuşabilmek için mucizeler yaratan, sonunda da her defasında başaran ‘Thanasis’ tiplemesiyle çok sevildi. Bir diğer tiplemesi ise 007 James Bond hayranı “Kel kafalı ajan 000” idi. Filmleri hâlâ Yunan televizyonlarında gösterilen ve ilgiyle izlenen Thanasis Vengos, birçok ödül kazandığı sanat yaşamının son yıllarında sosyal içerikli filmlere de imza attı.

PKK’LILAR VE FETÖ’CÜLERİ TAŞIYAN ‘NEMO’DA NELER OLDU

Yunanistan’da salı gecesi de FETÖ ve PKK üyeleri aynı tekneyle İtalya ’yla kaçarken yakalanmıştı. ‘Nemo’ adlı balıkçı teknesiyle Yunanistan’dan İtalya’ya geçmek isterken Zakinthos adası açıklarında motorun arızalanması üzerine yardım istemek zorunda kalan ve yakalanarak, Mora (Peloponez) Yarımadası’ndaki Katakolo Limanı’na getirilen 20 FETÖ’cü ve 10 PKK’lı serbest bırakıldı. Aralarında FETÖ’cü polislerin de bulunduğu 30 kişinin, daha önce Yunanistan’dan iltica talebinde bulundukları ve ülke içinde geçici serbest dolaşım belgeleri taşıdıkları gerekçesiyle serbest bırakıldıkları öğrenildi.

NEMO’DAKİ DETAYLAR

Polisin soruşturmasında şu yeni detaylar da ortaya çıktı:

‘Nemo’ balıkçı teknesinde birlikte seyahat eden FETÖ’cü ve PKK’lıların önemli bir bölümü, geçen eylül ayında da yine İtalya’ya gitmek isterken Girit Adası açıklarında yakalanmıştı. Bu grubun İsveç ya da Kanada ’ya gitmek istediği öne sürülüyor.



Teknede yakalananlardan gazeteci olduğunu iddia eden Azad isimli PKK’lının “Aramızda bir milletvekili var” iddiası ise doğrulanmadı. (Hürriyet)