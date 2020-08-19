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Yunanistan'da dikkat çeken istifa!

AA |  19 Ağustos 2020 Çarşamba - 22:17 | Son Güncelleme : 19 08 2020 - 22:17

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Aleksandros Diakopulos, "Oruç Reis'in Yunan kıta sahanlığında araştırmalar yaptığı ve bölgeyi işaretlediği" yönündeki açıklamaları sonrası istifa etti.


Diakopulos, istifasını, yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu.
 
Açıklamasında, Doğu Akdeniz'de faaliyetlerde bulunan Oruç Reis sismik  araştırma gemisiyle ilgili sözlerinin hükümette yol açtığı rahatsızlığa işaret  eden Diakopulos, "Hiç böyle bir niyetim olmadığı halde dün yaptığım açıklama  karışıklığa neden oldu, Başbakan'a ve hükümete sorun yarattı. Sorumluluğu  üstlenerek istifa ediyorum." ifadesini kullandı.
 
Yunan devlet ajansı ANA, Diakopulos'un istifasının Başbakan Miçotakis  tarafından kabul edildiğini bildirdi.
 
"Oruç Reis, çalışmalarına devam ediyor" demişti
 
Diakopulos, dün basında yer alan bir demecinde, "Oruç Reis'in Yunan  kıta sahanlığında araştırmalarına devam ettiğini ve bölgeyi işaretlediğini"  söylemişti.
 
Beyanlarının hükümette yol açtığı rahatsızlık sonrası bir açıklama  daha yapan Diakopulos, "Sözlerinin yanlış anlaşıldığını, Oruç Reis'in araştırma  yapmayı denediğini ancak faaliyetlerini yarıda kestiğini" savunmuştu.
 
Diakopulos'un söz konusu açıklamaları, "Oruç Reis'e araştırma yapma  imkanı tanımadıklarını" öne süren Yunan hükümetinde ciddi rahatsızlığa neden  olmuş, ülkedeki muhalefet partileri de kamuoyunu yanıltmakla suçladıkları  Başbakan Miçotakis hükümetine yoğun tepki göstermişti.
 

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