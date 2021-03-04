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Yunanistan'da deprem! Büyüklüğü...

04 Mart 2021 Perşembe - 13:11 | Son Güncelleme : 04 03 2021 - 13:11

Yunanistan'ın Larissa kentinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


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