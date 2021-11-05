05 Kasım 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.584 0.50 EURO 11,2160 -0.09
USD 9,6980 0.16 ALTIN 564,710 1.09
CANLI BORSA
TÜMÜ

Yunanistan'da alarm! Koronavirüs vakaları en yüksek seviyeye ulaştı

AA |  05 Kasım 2021 Cuma - 19:59 | Son Güncelleme : 05 11 2021 - 19:59

Yunanistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının, salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı bildirildi.


Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan (EODY) yapılan açıklamaya göre, son 24  saatte 6 bin 909 vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 774 bin 265'e yükseldi.
 
Salgının başından bu yana günlük vaka sayısının en yüksek seviyeye  ulaştığı ülkede, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 48 kişinin yaşamını  yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı 16 bin 200'e ulaştı.
 
Solunum cihazına bağlı hasta sayısı 450 olarak kayda geçerken, bu  sayının yüzde 84'ünü aşısız ya da aşılama süreci tamamlanmamış hastalar  oluşturdu.
 
Vaka sayısı bir haftada üçüncü kez en yüksek seviyeye ulaştı
 
Ülkede 2 ve 4 Kasım'da da günlük Kovid-19 vaka sayısı o güne dek  görülmemiş en yüksek seviyeye ulaşmıştı.
 
Vaka sayısındaki hızlı artış nedeniyle hükümet yeni tedbirler  açıklamış, 6 Kasım'dan itibaren Kovid-19 aşısı olmayan tüm çalışanların,  ücretlerini kendileri ödeyerek haftada iki kez Kovid-19 testi yaptırmak zorunda  olacağını bildirilmişti.
 
Aşısızların, kamu kuruluşları, bankalar, kuaförler, eğlence  merkezleri, alışveriş merkezleri ve perakende mağazalara girebilmesi için de test  zorunluluğu olacağı belirtilmişti. Aşısızların ibadet yerleri, gıda satan  dükkanlar ve eczanelere ise test zorunluluğu olmaksızın girebileceği  kaydedilmişti.
 
11 milyona yakın nüfusu olan Yunanistan'da aşılama sürecini  tamamlayanların sayısı 6 milyon 400 bine yaklaşıyor. Ülkede 18 yaş üstündekilere  üçüncü doz aşı imkanı da bulunuyor.
 

ETİKETLER

Yunanistan koronavirüs vaka
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.