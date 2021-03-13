Yunanistan'da Akkuyu alarmı! ABD'ye şikayet ettiler...

Yunaistan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni ABD'ye şikayet etti.Türkiye'nin kalkınma projelerinden rahatsız olan Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Akkuyu'nun Türkiye'ye yakın diğer devletler için güvenlik tehdidi oluşturduğunu hatta Doğu Akdeniz'de yeni bir "Çernobil" tehlikesinin yaşanabileceğini iddia etti.

Tüm üniteleri devreye alındığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılayacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin üçüncü reaktörünün temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'in katılımıyla atıldı. Ülke ekonomisine 6 milyar dolarlık katkı, işletme döneminde 4 bin kişiye istihdam sağlayacak ve Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak projeye muhalefet her zamanki gibi karşı çıktı.

Dış basında da geniş yankı bulan tören sonrası Türkiye'nin kalkınma projelerinden rahatsız olan Yunanistan , karalama kampanyasına başladı.

Yunan basını detayları yazdı

Bölgede güçlenen Türkiye'nin nükleer enerji alanındaki hamlesi, Yunanistan'ı endişeye sevk etti. Kathimerini gazetesi, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile ABD 'li mevkidaşı Antony Blinken arasında yaklaşık üç hafta önce yapılan telefon görüşmesinin ayrıntılarını yazdı. 45 dakikalık telefon görüşmesine ilişkin, "Dendias, Akkuyu'da nükleer santral inşa etmenin birçok sorunlu neticesini gündeme getirdi." denildi.

Çernobil tehlikesi iddiası

Akkuyu'nun Türkiye'ye yakın diğer devletler için güvenlik tehdidi oluşturduğu savunuldu. Haberde, söz konusu nükleer tesise dair "Rusya'nın en büyük yabancı yatırımı ve Ankara nükleer tesis hakkında bilgi paylaşma konusunda isteksiz." ifadesine yer verildi. Yunan bakanın, Akkuyu NGS hakkındaki iddialarını bir adım öteye taşıyarak, Doğu Akdeniz 'de yeni bir "Çernobil" tehlikesinin yaşanabileceğini öne sürdüğü kaydedildi.

"Türkiye nükleer silah geliştirecek"

"Atina yıllardır Türkiye’nin 'şüpheli' çabalarına dikkatle bakıyor. Türkiye, enerji üretimi için nükleer reaktörler yaparak, hem gerekli teknolojik bilgi birikimini hem de nükleer silahların geliştirilmesinde kullanılabilecek malzemelere erişimi elde ediyor." görüşü aktarıldı. Haberde, "Türkiye, nükleer mühendisleri eğitiyor ve hem sivil hem de askeri kullanım için tasarlanmış fisil madde ve ekipman gibi kaynaklara erişmek istiyor." denildi.