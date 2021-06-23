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Yunanistan’da açık havada maske takma zorunluluğu kaldırılıyor

AA |  23 Haziran 2021 Çarşamba - 21:15 | Son Güncelleme : 23 06 2021 - 21:15

Yunanistan Sivil Savunma ve Kriz Yönetim Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, kalabalık olmayan açık alanlarda maske kullanılması zorunluluğunun yarından itibaren kaldırılacağını, 28 Haziran'dan itibaren de gece sokağa çıkma yasağına son verileceğini açıkladı.


Hardalias, düzenlediği basın toplantısında, 28 Haziran itibarıyla  ayrıca kafe, restoran ve spor salonları gibi kapalı alanlarda iki doz aşı olan  çalışanlar için test zorunluluğu olmayacağını, açık havada düzenlenecek konser ve  düğün gibi etkinliklere 300 kişinin katılabileceğini, düzenli plajlarda 1000  metrekarelik alanda 120 kişinin bulunabileceğini kaydetti.
 
Hardalias, kapalı alanlarda ise maske kullanımının istisnasız olarak  zorunlu olduğunu belirtti.
 
Yunanistan’da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele  kapsamında yaklaşık 7 ay kapalı kalan restoran ve kafeler, 3 Mayıs’tan itibaren  dış mekanlarda gerekli mesafe ve sağlık kurallarına uyarak yeniden hizmet vermeye  başlamıştı.
Yunanistan Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Kasım  2020'den bu yana genel karantinanın uygulandığı ülkede, son 24 saatte Kovid-19  vaka sayısı 520 artarak 419 bin 455’e ulaştı.
 
Ölü sayısı ise 14 artışla 12 bin 595’e yükseldi.
 

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