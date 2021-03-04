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Yunanistan'da 6 büyüklüğünde deprem!

04 Mart 2021 Perşembe - 21:57 | Son Güncelleme : 04 03 2021 - 21:57

Yunanistan'da 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


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Yunanistan deprem son dakika
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