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Yunanistan'da 5.1 büyüklüğünde deprem!

AA |  12 Mart 2021 Cuma - 16:20 | Son Güncelleme : 12 03 2021 - 16:44

Yunanistan'da, Tessalya bölgesindeki Larisa kenti yakınlarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Yunanistan'da, Tessalya bölgesindeki Larisa kenti  yakınlarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 
 
Atina Rasathanesi Yer Bilimleri Enstitüsü, yerel saatle 14.57'de  meydana gelen depremin merkez üssünün, Larisa kentinin kuzeybatısında yer alan  Elassona kasabası yakınlarında yerin 10 kilometre derinliğinde tespit edildiğini  açıkladı.
 
Deprem nedeniyle henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi.
 
Bu arada AFAD, Yunanistan'ın Larisa kentindeki depremin büyüklüğünü  5,2 olarak açıkladı.
 
Aynı bölgede 4 Mart'ta 5,9 büyüklüğünde deprem meydana  gelmişti.
 
  

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