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Yunanistan'da 5.0 büyüklüğünde deprem!

03 Mart 2021 Çarşamba - 21:48 | Son Güncelleme : 03 03 2021 - 21:48

Yunanistan'da bugün TSİ 13:16'da meydana gelen 6.2'lik depremin ardından 21:24'te de 5.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.


AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, Yunanistan'ın Larissa kentinde 21:24'te 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
 
Depremin derinliği 34.05 km olarak kaydedildi.
 
Yunanistan'da yine bugün 13:16'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmişti.

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Yunanistan deprem son dakika
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