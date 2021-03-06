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Yunanistan'da 4.2 büyüklüğünde deprem

06 Mart 2021 Cumartesi - 20:11 | Son Güncelleme : 06 03 2021 - 20:11

Yunanistan'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde aynı bölgede 6.3 büyüklüğünde deprem olmuştu.


AFAD'da yer alan bilgilere göre Yunanistan'ın Larissa kentinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem oldu.
 
Depremin saati 19.36 olarak açıklanırken derinliği 4.07 km olarak kaydedildi.

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