06 Mart 2021 Cumartesi
İSTANBUL
10°C / 7°C
GALERİ
VİDEO
BIST
1.542
0.26
EURO
8,9870
-0.32
USD
7,5370
0.34
ALTIN
411,330
0.23
CANLI BORSA
ÇALIŞMA HAYATI
Emekli
Çalışan Hakları
Personel Alımı
Uzmana Sor
KOBİ
Memur
GÜNDEM
ŞAMPİY10
SİYASET
EKONOMİ
DÜNYA
MAGAZİN
OYUN
TÜMÜ
ANA SAYFA
BUGÜNKÜ VATAN
ÇALIŞMA HAYATI
VİDEO
FOTO GALERİ
MAGAZİN
NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNDEM
ŞAMPİY10
DÜNYA
EKONOMİ
FİNANS
YAŞAM
KORONAVİRÜS
EĞİTİM
KONUT-EMLAK
OTOMOBİL
CANLI SKOR
SAĞLIK
TV REHBERİ
ASTROLOJİ
HAVA DURUMU
TEKNOLOJİ
KÜLTÜR & SANAT
ÜYELİK
İLETİŞİM
KÜNYE
REKLAM
BASIN - İLAN
WEB BİLDİRİMLERİ
Haberler
»
Dünya Haberleri
»
Yunanistan'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Yunanistan'da 4.2 büyüklüğünde deprem
06 Mart 2021 Cumartesi - 20:11
| Son Güncelleme : 06 03 2021 - 20:11
Yunanistan'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde aynı bölgede 6.3 büyüklüğünde deprem olmuştu.
SONRA OKU
AFAD'da yer alan bilgilere göre
Yunanistan
'ın Larissa kentinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Depremin saati 19.36 olarak açıklanırken derinliği 4.07 km olarak kaydedildi.
ETİKETLER
Yunanistan
deprem
bölge
SON HABERLER
Sahile yaklaşan köpek balığı sürüsü böyle görüntülendi
ABD'de 3 kişi 25 yıl boş yere hapis yattı!
Papa Nasiriye'deki antik Ur kentinde Kuran-ı Kerim dinledi
Türk kızı Rabia kahraman oldu! Dünya konuşuyor
Fenerbahçe'den TFF'ye başvuru! 9 şampiyonluk...
Beşiktaş 2-1 Gaziantep FK
Bülent Uygun Süper Lig'e geri döndü! Anlaşma tamam...
Moda dünyasında tabuları yıkan 11 manken
En çok gişe yapan Türk filmleri
Çizgi film karakterlerinin tıpatıp aynısı olan bu insanlara çok güleceksiniz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.
Detaylar için
veri politikamızı
inceleyebilirsiniz.
Onaylıyorum
ANA SAYFA
SON DAKİKA
BUGÜNKÜ VATAN
ÇALIŞMA HAYATI
VİDEO
FOTO GALERİ
MAGAZİN
NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNDEM
ŞAMPİY10
DÜNYA
EKONOMİ
FİNANS
YAŞAM
SAĞLIK
EĞİTİM
KONUT & EMLAK
OTOMOBİL
CANLI SKOR
TV REHBERİ
ASTROLOJİ
HAVA DURUMU
TEKNOLOJİ
KÜLTÜR & SANAT
ÜYELİK
İLETİŞİM
KÜNYE
REKLAM
HABER
RSS
WEB BİLDİRİMLERİ
©Copyright 2016
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve
haber
kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.