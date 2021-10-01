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Yunanistan'da 4,1 büyüklüğünde deprem

01 Ekim 2021 Cuma - 18:56 | Son Güncelleme : 01 10 2021 - 18:56

Yunanistan'ın Heraklion kentinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yunanistan'ın Heraklion kentinde saat 18.34'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
 
Deprem, yerin yaklaşık 7,76 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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Yunanistan Heraklion deprem
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