Yunanistan Cumhurbaşkanı'ndan küstah tehdit

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos On İki Adaların Yunanistan ’a verilişinin 70’inci yıldönümü kutlamaları için Nisiros adasında gerçekleştirilen törene katıldı. Burada On iki adanın tarihine ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı, Yunanistan'ın toprak bütünlüğü üzerinden Türkiye'ye hadsiz tehditler savurdu.

"EGEMENLİĞİMİZİ KORUMAK İÇİN ÜZERİME DÜŞENİ YAPACAĞIM"

On iki ada ve enerji ahasında yaşanan gerginliklere ilişkin konuşma yapan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos “Görev sürem boyunca, sadece bu sürede de değil, her zaman Nisiros’un ve On İki Adaların asırlık tarihini ve inkar edilemez Yunanlığını savunmak için üzerime düşeni yapacağım. Ayrıca ülkemizin ve dolayısıyla Avrupa Birliği’nin (AB) topraksal bütünlüğünü ve egemenliğini korumak için de üzerime düşeni yapacağım” dedi.