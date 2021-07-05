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Yunanistan birçok adayı satışa çıkardı! Şartlar açıklandı

05 Temmuz 2021 Pazartesi - 17:48 | Son Güncelleme : 05 07 2021 - 17:48

Yunanistan ülke ekonomisine ek gelir arıyor. Birçok ada satışa çıkarıldı. Bazılarının fiyatı henüz belirlenmezken, satın almak isteyenler için şartlar açıklandı.


Geçmişte de bazı adalarını satan Yunanistan'dan, benzer bir adım geldi. Ek gelir arayışındaki ülke, 6 adasını satışa çıkardı.
 
Açıklamaya göre, uyruğu fark etmeksizin herkes bu adaları satın alabiliyor. Ancak ulusal bir sınır veya askeri arazinin yakınında olan adalar istisna kapsamında. Buna göre, Avrupa vatandaşı olmayanlara ulusal sınırların yakınında satış yapılmayacak. 
 
TRT Haber'de yer alan habere göre; ada satın almak isteyen yabancı alıcıların ise, yerel bir avukat tayin etmeleri gerek. 
 
Satışa çıkarılan adalardan bazıları şöyle: 
 
Rinia 
 
550 bin metrekarelik kullanım alanına sahip. Küçük oteller, bungalovlar ve villaların adaya inşasına izin veriliyor. 
 
Aziz Athanasios 
 
Yaklaşık 11 bin metrekarelik adada bazı çam ve zeytin ağaçları bulunuyor. 
 
Ada için biçilen değer 2 milyon 200 bin euro. 
 
Trinity 
 
Atina'nın yakınındaki ada, zamanında birçok tanınmış ismi ağırladı. 
 
Yaklaşık 12 dönüm büyüklüğündeki adada zeytin, fıstık, çam, selvi ve çeşitli meyve ağaçları bulunuyor. 
 
Makri 
 
Yaklaşık 100 bin metrekarelik bir ada. 5 yıldızlı oteller ve lüks villaların inşasına uygun. 
 
Kato Andikeri 
 
272 dönümlük adada iki eski ev ve bir kilise bulunuyor. Elektrik, güneş enerjisi sistemi ve telefon hatları da adada mevcut. 
 
Bu adaların haricinde Strogillo adası da satışa çıkarılanlar arasında. 
 
Yunanistan en son 2015 ve 2017'de birçok ada ve adacığını sattı. Satılan yerlerin fiyatları, 1,5 milyon ile 186 milyon dolar aralığındaydı.

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