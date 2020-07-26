Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah sözler

Yunanistan Kilisesi’nin lideri Atina Başpiskoposu Yeronimos, Ayasofya’nın ibadete açılması ile ilgili yine haddini aşan açıklamalar yaptı. Cuma gecesi, Ayasofya için Atina’daki Metropol kilisesinde düzenlenen özel ayinden sonra konuşan Yeronimos, “Çağımızın en büyük tehlikesi olan barbarlığın yayılmaması için dua ettik. Bugün olanlar (Ayasofya’da kılınan ilk namaz) medeniyet adına utandırıcıdır, küstahlık ve insanlığın inkârıdır” dedi.

SKANDAL EYLEM

Selanik’te ise Hagia Sophia kilisesinde düzenlenen dini ayinden sonra, neonazi ‘Altın Şafak’ ve ‘Kutsal Tabur’ örgütlerinin üyeleri, kilisenin önünde ve Türkiye Başkonsolosluğu’na 150 metre masefede 2 Türk bayrağı yaktı. Yunan polisi, 150 kadar göstericiyi, üç günlük tadilat dolayısıyla yarına kadar ziyarete kapalı olan Atatürk Müzesi’ne (Atatürk’ün doğduğu ev) ve bitiğişindeki Selanik Başkonsolosluğu’na yaklaştırmadı.

AKSOY’A YANIT

Bayrak yakılmasını “En şiddetli şekilde kınadığını” belirten Yunan Dışişleri ise Dışişleri Sözcüsü Aksoy’a cevabında “Uluslararası kamuoyu, Türkiye’nin dini ve milliyetçi fanatizm heyezanlarını şaşkınlıkla izlemektedir. Cevap vermeye değmez” diye küstah bir ifade kullandı. (Yorgo KIRBAKİ/ATİNA)

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