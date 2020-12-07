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Yunanistan Başbakanı’ndan Türkiye itirafı!

07 Aralık 2020 Pazartesi - 23:32 | Son Güncelleme : 07 12 2020 - 23:32

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile yaşadıkları anlaşmazlığı, "Türkiye-Avrupa Birliği (AB) anlaşmazlığına çevirmeyi başardıklarını" savundu. Yunanistan Başbakanı Miçotakis yaptığı açıklamada, "Türk-Yunan anlaşmazlığını, Türkiye-AB anlaşmazlığına çevirmeyi başardık. Denizde gerginlik olmaması kaydıyla tek konumuz olan kıta sahanlığı ve deniz bölgelerinin belirlenmesini konuşmaya hazırız. Çözüm bulamadığımız durumda ise Uluslararası Adalet Divanına gidelim, biz karara saygı göstereceğiz" dedi.


Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, bir televizyon kanalında katıldığı programda, Doğu Akdeniz  ve 10-11 Aralık'ta yapılacak AB Liderler Zirvesi'ne ilişkin açıklamalarda  bulundu.

"Türk-Yunan anlaşmazlıklarını Türkiye-AB anlaşmazlığına dönüştürmeyi  başardık." diyen Miçotakis, ekimdeki AB zirvesinin Türkiye'ye bir şans verdiğini  ancak Türkiye'nin "bu olumlu gündemi kucaklamadığını" ileri sürdü.

Miçotakis, Türkiye'ye AB’den yaptırım kararı çıkmaması halinde başka  konularda "veto" kartını kullanıp kullanmayacağı sorusuna ise "Avrupalıların  çoğunluğu Atina'nın yanındadır. Müttefiklerimiz çoktur. Bunu başkaları da  kullanabilir." yanıtını verdi.

Türkiye'nin gerginliği sürdürmesinin kendi yararına olmadığını savunan  Miçotakis, Türkiye'nin Avrupa ile ilişkisini yeniden değerlendirmesi gerektiğini  ileri sürdü.

"Türkiye ile konuşmaya hazırız"

Miçotakis, Atina'nın Ankara ile konuşmaya hazır olduğunu belirterek,  "Bu çerçevede denizde gerginlik olmaması kaydıyla tek konumuz olan kıta sahanlığı  ve deniz bölgelerinin belirlenmesini konuşmaya hazırız, çözüm bulamadığımız  durumda ise Uluslararası Adalet Divanına gidelim, biz karara saygı göstereceğiz."  diye konuştu.

Türkiye'nin gerginliğin giderilmesi yönünde belirli bir dönem  içerisinde somut adımlar atması gerektiğini savunan Miçotakis, "Ancak Türkiye, AB  zirvesinden sadece 10 gün önce Oruç Reis gemisini geri çekti." dedi.

Kıbrıs Rum yönetimi, AB'yi Türkiye'ye yaptırım uygulamaya zorlamak  için Belarus'a yönelik yaptırımları 21 Eylül'de veto etmişti.

Türkiye ve KKTC, Doğu Akdeniz'deki haklarını savunuyor

Türkiye, Doğu Akdeniz'deki kendi kara suları ve Kuzey Kıbrıs Türk  Cumhuriyeti'nin (KKTC) Türk Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) verdiği ruhsat  sahalarında uluslararası hukuktan doğan hakları çerçevesinde araştırma ve sondaj  faaliyetleri yürütüyor.

Libya ile yaptığı Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşması Birleşmiş  Milletler (BM) nezdinde de tescillenen Türkiye, deniz sahalarındaki doğal  zenginliklerin kullanılmasında "adalet ve hakça paylaşım" ilkelerine vurgu  yapıyor.

Kendi deniz yetki alanlarındaki meşru faaliyetleri nedeniyle  Türkiye'yi "provokasyonla" suçlayan Yunan-Rum ikilisi ise haksız ve gayrimeşru  taleplerini dayatmak için AB'yi öne sürüyor.

 

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Yunanistan Kiryakos Miçotakis AB
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