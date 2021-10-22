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Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye itirafı: Benim çabamla...

AA |  22 Ekim 2021 Cuma - 21:07 | Son Güncelleme : 22 10 2021 - 21:07

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye’nin 2016’da Avrupa Birliği (AB) ile imzaladığı göçmen meselesine ilişkin mutabakata uymasına yönelik çağrının, AB Liderler Zirvesi sonuç bildirisine kendi çabaları sonucu eklendiğini savundu.


Miçotakis, zirve sonrası düzenlenen basın toplantısında "Sonuç  bildirisinin, benim müdahalelerimin ardından ilk versiyonuna göre çok daha iyi  olmasından duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Türkiye’nin, 2016 AB-Türkiye  Anlaşması'na uymasına yönelik çağrı ilk metinde yoktu." diyen Miçotakis,  Türkiye’ye yönelik bu çağrının nihai metne kendi çabasıyla eklendiğini ileri  sürdü.
 
Miçotakis, bildiride, göçmen meselesinin başka amaçlar için araç  olarak kullanılmamasına yönelik atıfta bulunulduğuna dikkati çekerek bunun "hem  Türkiye hem de Belarus örneği açısından geçerli olduğunu" iddia etti.
 
Yunanistan’ın düzensiz göçmen geçişlerini engellemek için Meriç Nehri  sınırında inşa ettiği duvarın masraflarını ulusal kaynaklardan karşıladıklarını  dile getiren Miçotakis, "bu tür faaliyetlerin Avrupa fonlarından karşılanmaması  için hiçbir neden olmadığını" söyledi.
 
Miçotakis, Avrupa’daki enerji kriziyle birlikte Doğu Akdeniz’in enerji  açısından öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirterek Mısır’dan doğal gaz  veya elektrik temininin Avrupa’ya faydalı olabileceğini savundu.
 
Yunanistan’ın deprem bölgesinde yer alması nedeniyle nükleer enerji  üretimine uygun olmadığını ifade eden Kiryakos Miçotakis, bu enerji üretimi için  elverişli koşullara sahip ülkelerin isterlerse nükleer enerji üretmelerine karşı  olmadığını sözlerine ekledi.

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