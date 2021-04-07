Yunanistan Başbakanı Miçotakis kovduğu elçinin ayağına gitti

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, dün Trablus’a giderek geçici yönetimin başkanı Muhammed Menfi ve Başbakan Abd ülhamid Dibeybe ile görüştü. Miçotakis’in bu temasları, Yunanistan ’ın 2019’da Türkiye-Libya anlaşmasının imzalanması üzerine, o dönemde Atina ’da büyükelçi olan Muhammed Menfi’yi sınır dışı etmiş olması ve meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne karşı silahlı mücadele yürüten darbeci Halife Hafter’e destek vermesi nedeniyle önemli bir politika değişikliğine işaret ediyor.

YENİ SAYFA ARZUSU

Miçotakis, Libya ile ilişkilerin normalleşmesi yolunda attığı bu ilk adım çerçevesinde, 7 yıldır kapalı olan Yunanistan’ın Trablus Büyükelçiliği’ni de yeniden açtı.

Dibeybe ile görüşmesi sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Miçotakis, “İlişkilerimizde yeni bir sayfayı yazarken, eski sayfadaki yanlışları da silme fırsatı bulacağız. Olumsuz şeyleri geride bırakalım” dedi. Türkiye-Libya anlaşmasına dair de, “Güya devletler arası anlaşma gibi gösterilen, oysa hukuki hiçbir geçerliliği bulunmayan yasa dışı belgelerin iptal edilmesi bizim için önemlidir” ifadesini kullandı, ayrıca Yunanistan ile Libya arasında deniz yetki sınırlarının belirlenmesine ilişkin müzakerelerin tekrar başlatılması niyetini dile getirdi.

Dibeybe ise Miçotakis’e cevaben, “Türkiye ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Biz başka ülkelerin değil, Libya’nın çıkarları doğrultusunda hareket ediyoruz” dedi.

TRABLUS’A ÜST DÜZEY ZİYARETLER SÜRÜYOR