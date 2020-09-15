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Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Görüşmeye hazırız!

15 Eylül 2020 Salı - 13:42 | Son Güncelleme : 15 09 2020 - 13:54

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Deniz yetki alanları konusunda Türkiye ile en kısa zamanda görüşmeye hazırız.


AB Komisyonu Başkanı Charles Michel'le Atina'da bir araya gelen Yunanistan Başbakanı, Türkiye'ye acil mesaj gönderdi. 
 
Miçotakis, "Deniz yetki alanları konusunda Türkiye ile en kısa zamanda görüşmeye hazırız." ifadelerini kullandı.
 

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Yunanistan Miçotakis Deniz yetki alanları
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