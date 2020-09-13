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Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Erdoğan ile görüşmeye hazırım

AA |  13 Eylül 2020 Pazar - 18:00 | Son Güncelleme : 13 09 2020 - 18:00

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliğin giderilmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.


Miçotakis, Selanik'teki "Helexpo Forum" kapsamında düzenlediği basın  toplantısında, Doğu Akdeniz'deki gerginlik ve Türkiye ile ilişkiler hakkında  açıklamalarda bulundu.
 
Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Antalya'ya dönmesini "olumlu bir  ilk adım" olarak niteleyen Miçotakis, bu adımın devamının gelmesi halinde  Yunanistan'ın Türkiye ile istikşafi formattaki yeni görüşmelere hazır olduğunu  söyledi.
 
Miçotakis, istikşafi görüşmelerin başlamasının genel iklime bağlı  olduğunu savunarak, "Geçmişte de olumlu adımlar gördük ancak devamında olumsuz  adımlar izlendi." iddiasında bulundu.
 
Yunanistan'ın silahlanma programına ilişkin soruları da yanıtlayan  Miçotakis, Fransız Rafale tipi savaş uçaklarının ilk siparişinin 2021 yılının  ortalarında ulaşacağını, diğerlerinin ise 2022 başlarında tamamlanacağını  aktardı.
 
"Geçmişteki hataları tekrar etmeyeceğiz"
 
Miçotakis, Atina'nın "silahlanma yarışına girmeyeceğini ve geçmişte  savunma konusundaki hataların tekrarlanmayacağını" öne sürerek, "Ege adalarının  silahlandırılmasının söz konusu olmadığını, bunun istikşafi görüşmelerde ele  alınmadığını ve alınmayacağını" iddia etti.
 
Yunanistan'ın diplomatik konumunun geçen seneye oranla daha güçlü  olduğunu savunan Miçotakis, uluslararası kamuoyunun bölgede olup bitenler  konusunda hassas olduğuna işaret etti.
 
Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sorular üzerine,  "Gerginliğin giderilmesi halinde Erdoğan ile görüşmeye hazırım." ifadesini  kullandı.
 
Başbakan Miçotakis, mevcut Mirage 2000 uçaklarının yerine Fransa'dan  satın alacakları 18 Rafale tipi savaş uçağıyla yeni bir filo kuracaklarını  duyurmuştu.
 
İki ülke arasında 2002'de başlatılan istikşafi görüşmelerin sonuncusu,  1 Mart 2016'da Atina'da yapılmıştı. Bu tarihten sonra iki ülke arasındaki  görüşmeler, siyasi istişareler formatında devam etmiş ancak istikşafi çerçeveye  dönmemişti.

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Yunanistan Kiryakos Miçotakis Recep Tayyip Erdoğan
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