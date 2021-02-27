Yunanistan Başbakanı Miçokatis'e tokat gibi cevap: Türkiye bir Akdeniz ülkesi asla dışlanamaz!

Doğu Akdeniz ve Ege'de sürekli olarak tansiyonu yükselten ve gerilimi tırmandıran Yunan Başbakan Miçokatis'e, Emekli Yunan büyükelçisinden ders niteliğinde sözler... Büyükelçi Panagiotis İoakimidis, Türkiye'nin bir Akdeniz ülkesi olduğunu ve dışlanamayacağının altını çizdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Danışmanı ve Yunanistan Avrupa ve Dış Politika Vakfı (ELIAMEP) Danışma Kurulu Üyesi Emekli büyükelçi Panagiotis İoakimidis, Yunan medyasına verdiği mesajda Atina yönetimine dış politika dersi verdi. Emekli Yunan Büyükelçi İoakimidis, “Türkiye Akdeniz ülkesidir, olup bitenlerden dışlanamaz” dedi.

Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandıran Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’ın yürüttüğü dış politikaya bir eleştiri de Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Danışmanı ve Yunanistan Avrupa ve Dış Politika Vakfı (ELIAMEP) Danışma Kurulu Üyesi Emekli büyükelçi Panagiotis İoakimidis’ten geldi.

Yunanistan’da gazeteci Giannis Laskarakis’e konuşan ve Yunanistan ile Türkiye arasında gerçekleştirilen istikşafi toplantılarına birçok kez katılan Emekli Büyükelçi İoakimidis,”Yunan-Türk ilişkilerinin normalleşmesi, iki ülkenin kalkınmasında ve özellikle Trakya ve Doğu Ege adalarında olumlu etkiler yaratacaktır” diye konuştu.

“TÜRKİYE AKDENİZ’DEN DIŞLANAMAZ”

Emekli Büyükelçi İoakimidis, Yunanistan’ın dış politikada Türkiye’ye karşı izlediği hatalı politikalara eleştirilerde bulundu. Türkiye’nin de bazı konularda haklı olabileceğini ifade eden İoakimidis, “Bir gerçek var o da Türkiye’nin Akdeniz’de olup bitenlerden dışlanamayacağıdır. Türkiye bir Akdeniz ülkesidir. Elbette uluslararası hukuka saygı göstermesi şartıyla katılmalıdır” dedi.

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