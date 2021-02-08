Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis haddini aştı! Türkiye...

Son dakika haberine göre;Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne yaptığı ziyarette Rum lideri Nikos Anastasiadis ile görüştü. Miçotakis, stratejik dış politika hedeflerinin adadaki sözde ‘Türk işgalini’ sona erdirmek olduğunu söyledi. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise uygun ortamın sağlanabilmesi için Türkiye’nin katkısının gerekli olduğunu da belirterek, AB’nin de Kıbrıs sorununun çözümü çabalarına daha etkin katılımını ve dayanışmasını beklediklerini ifade etti.

Doğu Akdeniz ’de gerilimi tırmandıran Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne yaptığı ziyarette Rum lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya geldi. Miçotakis, stratejik dış politika hedeflerinin adadaki sözde ‘Türk işgalini’ sona erdirmek olduğunu söyledi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise açıklamasında, Miçotakis’le Kıbrıs sorununu ve gayri resmi beşli konferans konularını görüştüklerini belirtirken, BM Genel Sekreteri tarafından yapılacağı öngörülen gayri resmi beşli konferansa katılacaklarını yineledi.

ARZU ETTİKLERİ ÇÖZÜMDEN DEM VURDU

Anastasiadis, arzu edilen çözüm temeline ilişkin görüşlerinin net olduğunu, BM Güvenlik Konseyi kararları ve AB normları çerçevesinde, ‘çağ dışı kalmış garantörlük sistemi’ ile Türk askerinin adadaki varlığını sona erdirecek ve ‘dönüşümden sonra oluşacak yeni oluşumun fonksiyonelliğini’ sağlayacak bir çözüm arzu ettiklerini ifade etti.

Kıbrıs sorununun çözümü çabalarında yapıcı bir diyaloğun gerçekleşebilmesi için iyi bir ortamın olması gerektiğini kaydeden Anastasiadis, ‘tehdit koşulları altında yapıcı bir diyalog beklenemeyeceğini’ söyledi.

'TÜRKİYE'NİN KATKISI GEREKLİ'

Nikos Anastasiadis, uygun ortamın sağlanabilmesi için Türkiye’nin katkısının gerekli olduğunu da iddia ederek, AB’nin de Kıbrıs sorununun çözümü çabalarına daha etkin katılımını ve dayanışmasını beklediklerinin altını çizdi.

Miçotakis’in kendisine, Yunanistan ile Türkiye arasındaki müzakereler hakkında geniş bilgi aktardığını da ifade eden Anastasiadis, bölge ülkelerinden yetkililerin katılacağı bölgesel bir toplantıdan bahsederek, daha fazla ayrıntı vermek istemediğini dile getirdi.