Yunanistan Başbakanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziyelerini sundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İzmir ve bazı Yunan adalarını etkileyen deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis görüşmede, karşılıklı olarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek duyulması halinde Yunanistan'a yardım etmeye hazır olduklarını ifade etti.

Miçotakis, "Farklılıklarımız ne olursa olsun, böyle zamanlar, hem Türkiye'yi hem Yunanistan'ı vuran deprem karşısında insanlarımızın beraber durması gereken zamanlar" dedi.