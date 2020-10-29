Yunanistan Almanya'dan 115 milyon euroya torpido tedariki alınacağını açıkladı

Atina yönetimi, ekonomide zor günler geçirmesine rağmen askerî harcamalarını artırmaya başladı.

Doğu Akdeniz 'de Fransa 'nın da desteğini alarak Türkiye'nin bölgedeki meşru varlığını görmezden gelen ve her fırsatta gerilimi tırmandırmanın peşinde koşan Yunanistan 'ın Milli Güvenlik Hükümet Konseyi (KYSEA) 115 milyon euro değerinde denizaltılarına karşı geliştirilen 32 torpido tedariki için onay verdi.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in açıklamayı, dünkü SUDA Üssü’nde “Kaçonis” denizaltısını ziyareti sırasında personel ile yapılan sohbet sırasında yaptığı kaydedildi.

TORPİDOLAR ALMANYA'DAN SATIN ALINACAK

Miçotakis Almanya'dan satın alınacak olan torpidolarla ilgili şunları söyledi: “Silahlı Kuvvetleri uygulamada güçlendirmeye karar verdik. Bu, özellikle denizaltılar olarak, karşı önlem altyapısını güçlendirmek anlamına geliyor. Tabii ki bu da operasyonel yeteneklerden tam olarak yararlanabilmeniz için ihtiyacınız olan ağır tip torpidolarını da en kısa sürede elde etmek anlamına geliyor. Almanya’da üretilen 36 DM-2A4 ağır tip torpidolardan bahsediyoruz. Ayrıca 1988’den beri Denizaltı Komutanlığı’na ait eski SUT torpidoların modernizasyonu da gerçekleştirilecek.”Öte yandan, Alman firması ile sözleşmenin 2020 sonu veya 2021 başında tamamlanması beklendiği kaydedildi.