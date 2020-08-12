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Yunanistan alarmda! Avrupa ve ABD'den destek istedi

AA |  12 Ağustos 2020 Çarşamba - 14:48 | Son Güncelleme : 12 08 2020 - 14:52

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, üye ülkelerin dışişleri bakanlarının cuma günü olağanüstü toplanacağını bildirdi.


Borrell, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, cuma öğleden  sonra toplanacak Dış İlişkiler Konseyinde Doğu Akdeniz, Belarus ve Lübnan'daki  önemli görüşmelerin ele alınacağını duyurdu.
 
Dışişleri bakanlarının video konferans yoluyla bir araya geleceği  açıklandı.
 
Oruç Reis, Miçotakis'i alarma geçirdi
Dün Atina yönetimi AB Dış İlişkiler Konseyini "Türkiye'nin Doğu  Akdeniz'deki faaliyetleri" hakkında acil toplantıya çağırmıştı.
 
Oruç Reis sismik araştırma gemisinin hidrokarbon arama çalışmalarına  devam etmek üzere Kıbrıs açıklarına ulaşması ve çalışmaların 23 Ağustos'a kadar  devam edeceğinin NAVTEX'le (Denizcilere Duyuru) duyurulmasının ardından  Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis alarma geçmişti.
 
Miçotakis, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le de bir telefon  görüşmesi gerçekleştirmiş, bunun ardından Stoltenberg, sorunların "müttefik  dayanışması" ruhuyla çözülmesi çağrısında bulunmuştu.
 

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