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Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı

04 Kasım 2021 Perşembe - 13:36 | Son Güncelleme : 04 11 2021 - 13:53

MSB: Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.


Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.

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MSB Edirne FETÖ
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