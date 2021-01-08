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Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 6 FETÖ şüphelisi yakalandı

AA |  08 Ocak 2021 Cuma - 11:53 | Son Güncelleme : 08 01 2021 - 11:57

MSB: "Hudut birlikleri Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 6 FETÖ şüphelisini yakaladı."


Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Edirne’nin İpsala ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı.

Yakalanan şahısların FETÖ terör örgütüne mensup olmaktan dolayı soruşturmalarının devam ettiği belirlendi." denildi.

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Yunanistan FETÖ Hudut birlikleri
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