Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 6 FETÖ şüphelisi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Edirne’nin İpsala ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı.
Yakalanan şahısların FETÖ terör örgütüne mensup olmaktan dolayı soruşturmalarının devam ettiği belirlendi." denildi.
Edirne’nin İpsala ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahısların FETÖ terör örgütüne mensup olmaktan dolayı soruşturmalarının devam ettiği belirlendi.#MSB #TSK pic.twitter.com/FRapTWQLlx— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 8, 2021