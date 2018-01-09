Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan ve Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalışırken gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karadere Mahallesi'nde devriye atan jandarma ekipleri Gavurağılı mevkiinde durumundan şüphelendiği 5'i çocuk 12 kişiye kimlik kontrolü yapmak istedi. Kontrol sırasında gruptan bazılarının kaçmaya çalışması üzerine gözaltına alınan şüpheliler yakalanarak Eşen Karakol Komutanlığına götürüldü.

Şüphelilerin burada yapılan kimlik kontrollerinde Şenol U., Oğuzhan P., Hüseyin S. ve Mahmut A.'nın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olması nedeniyle arandığı tespit edildi. Şüphelilerin yasa dışı yollarla Rodos Adası'na geçmek için tekne bekledikleri öğrenildi.