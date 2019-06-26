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Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar!

AA |  26 Haziran 2019 Çarşamba - 17:36 | Son Güncelleme : 26 06 2019 - 17:37

Edirne'de askeri yasak bölgede gerçekleştirilen operasyonlarda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK şüphelileri yakalandı.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade  Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, Doyran köyü yakınlarında askeri yasak  bölgede hareketlilik tespit etti.
 
Askerler, bölgede yaptığı kontrolde Yunanistan'a kaçma hazırlığında olan FETÖ şüphelisi U.D. ve U.Ö'yü gözaltına aldı.
 
Diğer bir operasyonda ise İpsala ilçesine bağlı Paşaköy'deki askeri  yasak bölgede Yunanistan'dan zorla geri gönderilen terör örgütü PKK üyesi  şüphelisi N.Ş. yakalandı.
 
Şüpheliler jandarmaya teslim edildi. 
 
  

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