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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9'u FETÖ üyesi 11 kişi yakalandı

DHA |  10 Eylül 2021 Cuma - 14:18 | Son Güncelleme : 10 09 2021 - 14:18

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 FETÖ üyesi 11 kişinin, Edirne'de yakalandığını açıkladı.


Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 9’unun FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
 

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Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan FETÖ üyesi
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