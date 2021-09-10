Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 9’unun FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
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- Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9'u FETÖ üyesi 11 kişi yakalandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9'u FETÖ üyesi 11 kişi yakalandı
DHA | 10 Eylül 2021 Cuma - 14:18 | Son Güncelleme : 10 09 2021 - 14:18