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Yunanistan’a kaçmaya çalışan 7 FETÖ'cü yakalandı

27 Mayıs 2021 Perşembe - 18:47 | Son Güncelleme : 27 05 2021 - 18:47

Edirne’den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 FETÖ'cü yakalandı.


Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Edirne’nin İpsala ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen şahıslar, İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edildi." denildi.

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Edirne Yunanistan’a yasa dışı
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