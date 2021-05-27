Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Edirne’nin İpsala ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen şahıslar, İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edildi." denildi.
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- Yunanistan’a kaçmaya çalışan 7 FETÖ'cü yakalandı
Yunanistan’a kaçmaya çalışan 7 FETÖ'cü yakalandı
27 Mayıs 2021 Perşembe - 18:47 | Son Güncelleme : 27 05 2021 - 18:47