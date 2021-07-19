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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

AA |  19 Temmuz 2021 Pazartesi - 0:16 | Son Güncelleme : 19 07 2021 - 0:16

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisinden 2'si tutuklandı.


İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele  Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma timi ile Bodrum MİT Bölge Müdürlüğü  ekipleri, FETÖ zanlılarını yakalamaya yönelik çalışmalarına devam ediyor.
 
İlçeye tatile gelen bir kişinin FETÖ üyesi olduğunu belirleyen ekipler  çalışma başlattı.
 
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından T.K, H.Ç. ve Ü.Ç, Bozburun  Mahallesi'nden Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
 
Operasyon kapsamında şüphelilere yardım ettiği değerlendirilen 4 zanlı  da gözaltına alındı.
 
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen FETÖ üyesi  şüphelilerden T.K. ve Ü.Ç, tutuklandı H.Ç. ise serbest bırakıldı.
 
Operasyon kapsamında şüphelilere yardım ettiği iddiasıyla adliyeye  sevk edilen S.Ö. ve V.Ö. nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, V.Ö. ile  A.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 
  
 

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Yunanistan FETÖ Marmaris
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