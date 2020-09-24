Yunanistan'a kaçmak isteyen PKK'lı terörist Edirne'de yakalandı

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. Yunanistan’a kaçmak isteyen 1 PKK’lı teröristin Edirne’de yakalandığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yunanistan’a kaçmak isteyen 1 PKK’lı terörist Edirne’de yakalandı.
Ağustos ayına kadar bölücü terör örgütünün Tunceli yapılanmasında faaliyet yürüten, sonra örgütten kaçarak Yunanistan'a gitmeye çalışan terörist, Edirne sınırında güvenlik güçlerince yakalandı.
Teröristin örgüte 2015 yılında katıldığı, Erzincan ve Tunceli’de faaliyet gösterdiği öğrenildi." denildi.