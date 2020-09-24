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Yunanistan'a kaçmak isteyen PKK'lı terörist Edirne'de yakalandı

DHA |  24 Eylül 2020 Perşembe - 13:26 | Son Güncelleme : 24 09 2020 - 13:26

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Yunanistan’a kaçmak isteyen 1 PKK’lı teröristin Edirne’de yakalandığı bildirildi


İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. Yunanistan’a kaçmak isteyen 1 PKK’lı teröristin Edirne’de yakalandığı bildirildi.
 
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yunanistan’a kaçmak isteyen 1 PKK’lı terörist Edirne’de yakalandı.
 
Ağustos ayına kadar bölücü terör örgütünün Tunceli yapılanmasında faaliyet yürüten,  sonra örgütten kaçarak Yunanistan'a gitmeye çalışan terörist, Edirne sınırında güvenlik güçlerince yakalandı.
 
Teröristin örgüte 2015 yılında katıldığı, Erzincan ve Tunceli’de faaliyet gösterdiği öğrenildi." denildi.

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İçişleri terörist edirne
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