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Yunanistan'a kaçmak isterken İstanbul'da yakalandı ve tutuklandı!

AA |  10 Eylül 2020 Perşembe - 18:56 | Son Güncelleme : 10 09 2020 - 18:56

Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK’lı terörist İstanbul’da yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


İstanbul’da terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün Suriye yapılanması YPG/PYD içerisinde faaliyette bulunan M.O’nun kaçak yollarla yurda giriş yaptığı ve Yunanistan’a kaçacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.Söz konusu soruşturma kapsamında, Esenler’de örgüt hücresine operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Terör örgütü PKK Yunanistan
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