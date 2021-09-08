Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, diğerinin ise PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
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- Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ ve PKK mensubu 2 kişi yakalandı
Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ ve PKK mensubu 2 kişi yakalandı
08 Eylül 2021 Çarşamba - 15:08 | Son Güncelleme : 08 09 2021 - 15:08