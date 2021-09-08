08 Eylül 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.448 -0.45 EURO 10,0070 1.16
USD 8,4550 1.27 ALTIN 488,280 1.37
CANLI BORSA
TÜMÜ

Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ ve PKK mensubu 2 kişi yakalandı

08 Eylül 2021 Çarşamba - 15:08 | Son Güncelleme : 08 09 2021 - 15:08

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan FETÖ ve PKK mensubu 2 kişinin yakalandığını açıkladı.


Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, diğerinin ise PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
 
 

ETİKETLER

Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan msb
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.