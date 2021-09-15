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Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si FETÖ üyesi 4 kişi yakalandı

DHA |  15 Eylül 2021 Çarşamba - 16:27 | Son Güncelleme : 15 09 2021 - 16:27

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si FETÖ üyesi, 4 kişinin yakalandığını açıkladı.


Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı.
 
Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

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