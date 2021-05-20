Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 şahıs, Edirne Meriç'teki hudut kartallarımız tarafından yakalandı. FETÖ terör örgütü mensubu oldukları belirlenen şahıslar, Meriç İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi" denildi.
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Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 FETÖ mensubu yakalandı
DHA | 20 Mayıs 2021 Perşembe - 11:25 | Son Güncelleme : 20 05 2021 - 11:25