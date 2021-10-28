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Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i FETÖ üyesi 3 kişi yakalandı

DHA |  28 Ekim 2021 Perşembe - 15:18 | Son Güncelleme : 28 10 2021 - 15:21

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i FETÖ üyesi 3 kişinin yakalandığını açıkladı.


Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
 
 

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MSB FETÖ Yunanistan
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