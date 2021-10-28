Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
- Haberler »
- Gündem Haberleri »
- Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i FETÖ üyesi 3 kişi yakalandı
Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i FETÖ üyesi 3 kişi yakalandı
DHA | 28 Ekim 2021 Perşembe - 15:18 | Son Güncelleme : 28 10 2021 - 15:21