Yunanistan'a AB'de büyük şok! 'Türkiye'ye ambargo' teklifine 5 ülkeden ret, 3 ülkeden onay

Yunan gazetesi To Vima'nın özel haberine göre; geçtiğimiz hafta düzenlenen AB Konseyi toplantısında Yunanistan'ın önerdiği "AB, Türkiye'ye silah ambargosu uygulasın" teklifinin, Almanya, İspanya, İtalya, Macaristan ve Malta tarafından reddedildiğini yazdı. Öneriye Fransa, Avusturya ve Slovenya destek verirken, diğer AB ülkelerinin teklifi ciddiye almadığı kaydedildi.

Doğu Akdeniz 'de korsan haritalar ile uluslararası arenada hak aramaya kalkan Yunanistan 'ın hamleleri devam ediyor. Avrupa Birliği'ne (AB) her istediğini yaptıracağını düşünen ve birliği adeta arka bahçesine çeviren Atina yönetimi ile Güney Kıbrıs , bu kez istediğini alamamışa benziyor.

5 ÜLKEDEN RET, 3 ÜLKEDEN ONAY

İspanya, İtalya, Yunan gazetesi To Vima'nın özel haberine göre; geçtiğimiz hafta düzenlenen AB Konseyi toplantısında Miçotakis yönetimi, "AB, Türkiye'ye silah ambargosu uygulasın" teklifini sundu. Ancak gazetenin aldığı bilgiye göre; Almanya Macaristan ve Malta bu teklifi reddetti. Öneriye Fransa , Avusturya ve Slovenya destek verirken, diğer AB ülkelerinin teklifi ciddiye almadığı kaydedildi.

TO VİMA: MÜLTECİ KORKUSUNDAN DOLAYI REDDETTİLER

Gazete teklifi reddeden 5 ülkenin, ekonomik nedenler ve Türkiye'nin mültecilere kapıyı açmasından korktuğu için, bu öneriye sıcak bakmadığını iddia etti.

TÜM ÜYELER ONAY VERMEK ZORUNDA

AB'nin bir ülkeye ambargo veya yaptırım uygulayabilmesi için, bütün üyelerin onay vermesi gerekiyor. (Haber7)