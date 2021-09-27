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Yunanistan 5.8 büyüklüğünde depremle sarsıldı!

AA |  27 Eylül 2021 Pazartesi - 9:26 | Son Güncelleme : 27 09 2021 - 10:02

Son dakika haberi... Yunanistan'ın Girit Adası'nda 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Gelen son dakika haberine göre; Atina Jeodinamik Enstitüsü, yerel saatle 09.17'deki sarsıntının yerin  10 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirtti.
 
Merkez üssü Girit'in güneyindeki Arvis bölgesi olan depremin tüm adada  hissedildiği aktarıldı.
 
Sarsıntıda can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama  yapılmadı.
 
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi ise söz konusu depremin büyüklüğünü  6,5 olarak duyurdu.
 
 
AFAD 5.7 OLARAK AÇIKLADI
AFAD, saat 09.17'de Ege Denizi'nde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana  geldiğini açıkladı.
 

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