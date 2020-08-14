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Yunan-Rum ikilisi AB'den beklediğini bulamadı

AA |  14 Ağustos 2020 Cuma - 21:23 | Son Güncelleme : 14 08 2020 - 21:23

AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısında Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'ye kınama isteyen Yunanistan ve Rum Kesimi, başta Almanya olmak üzere birçok ülkeden destek göremedi.


AB Dış İlişkiler Konseyi, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, Belarus'taki  seçim sonrasında protestoculara yapılan müdahale, Beyrut'taki patlama ve  Venezuela gibi konuları görüşmek üzere AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası  Yüksek Temsilcisi Josep Borrell başkanlığında videokonferans yöntemiyle  olağanüstü toplandı.
 
AB diplomatik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yunanistan ve Güney  Kıbrıs Rum Yönetiminin (GKRY) Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımlarının kınanması  yönündeki çağrısı karşılık bulmadı. Bu yöndeki çağrıya başta Almanya olmak üzere  birçok üye ülke ve AB yönetiminden destek gelmedi.
 
Borrell, toplantıdan sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,  Yunanistan ve Rum Kesimi ile dayanışma içinde olduklarını belirtti. Borrell,  Türkiye'ye gerilimi düşürmesi ve diyalog çağrısı yaptı.
 
AB dışişleri bakanlarının toplantısı videokonferans yöntemiyle  yapıldığı için gayriresmi nitelikte oluyor ve toplantı sonunda ortak karar  çıkmıyor. Ancak bakanlar çalışma gruplarına toplantı sonuçlarını hazırlamaları  için talimat verebiliyor.
 
Belarus'a yaptırım
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Beluras'a yaptırım uygulanacağını  duyurdu. AB'nin Belarus'ta hafta sonu yapılan ve mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr  Lukaşenko'nun kazandığı açıklanan seçimin sonuçlarını kabul etmediğini belirten  Borrell, "Şiddet ve sonuçların tahrif edilmesinden sorumlu olanlara yaptırım  uygulanması için çalışmalar başladı." açıklamasını yaptı.
 
Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini  Lukaşenko’nun kazandığının açıklanmasından sonra ülkede protesto gösterileri  başlamıştı.
 
Seçim gecesi başlayan ve her gün süren izinsiz gösterilerde 1 kişi  hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmış, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına  alınmıştı. İçişleri Bakanlığı, gözaltına alınan 2 binden fazla kişinin serbest  bırakıldığını duyurmuştu. Polisin, protestolarda göstericilere sert müdahalesi  büyük tepki çekmişti.
 
Muhalefet, "hile karıştırıldığı" iddiasıyla seçim sonuçlarını kabul  etmeyerek üst mahkemeye itiraz edeceklerini açıklamıştı.
 
AB de seçimin "adil ve özgür" olmadığını gerekçe göstererek sonuçları  tanımadığını duyurmuştu.
 

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Yunan Rum AB ak deniz
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