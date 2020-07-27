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Yunan Papaz'dan Ayasofya'nın cami olmasına övgü

AA |  27 Temmuz 2020 Pazartesi - 15:03 | Son Güncelleme : 27 07 2020 - 15:03

Yunanistan'da, papaz Evangelos Papanikolaou, ''Ayasofya'yı koruyan Türkler olmasaydı, Ayasofya çoktan düşerdi.'' dedi.


Başkent Atina yakınlarında bulunan Rafina'daki Analipseos Kilisesi'nde  düzenlenen ayinden sonra konuşma yapan Papanikolaou, ''Ayasofya gibi büyük bir  yapıyı kim koruyacaktı? Türkler korudu.'' dedi. Papanikolaou, Türklerin Girit'te  hiçbir kiliseyi kapatmadıklarını fakat Yunanistan'da Othonas'ın emriyle çok  sayıda manastır ve kilisenin kapatıldığını vurguladı.
 
Türklerin hüküm sürdüğü dönemde insaların dinlerini özgürce  yaşayabildiğini ifade eden Papanikolaou, şöyle devam etti:
''Bu yüzden insanlar 'Latin serpuşu yerine Türk sarığı görmeyi tercih  ederim' demişti. Bana kalsa ikisi de görülmesin ama ikisinden birini seçmek  zorunda kalırsam Türkleri tercih ederim''.
 
Ayasofya'ya, müzeyken birçok turistin uygunsuz kıyafetlerle girdiğini  ancak bundan sonra ayakkabısız, uzun bir elbise ve başörtüsü ile girileceğini  söyleyen Papanikolaou, ''Bu, saygı göstergesi değil mi? Belki de bunu bir lanet  olarak değil, bir düzeltme olarak algılamalıyız.'' şeklinde konuştu.
 

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