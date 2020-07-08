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Yunan medyası: Erdoğan her şeyi yapacak!
Kathimerini gazetesinde yer alan analizde Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki sınır ötesi operasyonlardan başarıyla çıktığı ve sıranın Libya'ya geldiği belirtildi. Yazıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 öncesinde nihai hedefine doğru ilerlediği aktarıldı.
Yunanistan'ın etkili gazetesi Kathimerini'nin Yunanca versiyonunda Vasilis Nedos imzasıyla yayımlanan analiz, "Erdoğan'ın iki, üç ve birçok savaşı" başlığını taşıyor.