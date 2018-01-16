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Yunan mahkemesinden darbeci asker için yapılan itiraza ret

AA |  16 Ocak 2018 Salı - 15:20 | Son Güncelleme : 16 01 2018 - 15:20

FETÖ'cü askerlerden Süleyman Özkaynakçı'nın gözaltına alınmasına yapılan itiraz kabul edilmedi.


Yunanistan'da mahkeme, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası  sığınma talebinde bulunan darbeci askerin gözaltına alınmasına ilişkin itirazı reddetti.
 
Atina'daki İlk Derece İdari Mahkemesi, geçen hafta sığınma hakkının askıya alınmasının ardından tekrar gözaltına alınan Süleyman Özkaynakçı'nın serbest bırakılması için avukatları tarafından yapılan itirazı reddetti.
 
Gerekçeli kararda, darbecinin ülkeye yasa dışı yoldan girmesinin "kamu  düzeni ve ulusal güvenliğe tehdit" oluşturduğuna işaret edildi ve gözaltı süresi  için yasal azami süre olan 18 ayın dolmadığı belirtildi.
 
Yunanistan Bağımsız İltica Komisyonu, Özkaynakçı'nın siyasi iltica  talebini 29 Aralık'ta kabul etmişti. Serbest kalan Özkaynakçı, hükümetin  yürütmeyi durdurma için yaptığı itirazın kabul edilmesinin ardından iltica hakkı  askıya alınarak tekrar gözaltına alınmıştı.
 
Yunan hükümetinin itirazı 15 Şubat'ta görüşülecek.

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