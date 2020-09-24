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Yunan Hava Harp Okulu’nda corona virüs alarmı

DHA |  24 Eylül 2020 Perşembe - 10:06 | Son Güncelleme : 24 09 2020 - 10:06

Yunanistan’da Hava Harp Okulu’nda corona virüs tespit edilince alarm verildi. Yapılan testlerde 4 öğrencinin (Covid-19) testi pozitif çıktığı ifade edildi.


Yunanistan’da Hava Harp Okulu’nda eğitim-öğretim gören 15 öğrencide yapılan corona virüs test sonuçlarına göre 4 öğrencinin (Covid-19) testi pozitif çıktı.
 
Vaka sayılarında görülen artış nedeniyle okul idaresi alarm verdi. Tatoi Hava Üssü’nde uçuş dersleri gerçekleştiren öğrenciler ve üs çalışanlarının tamamına corona virüs testi yapılmasına karar verildiği ifade edildi.
 
Testleri pozitif çıkan bazı öğrenciler okulun özel olarak tasarlanmış karantina bölümünde, bazıları da evlerinde karantina altına alındı. Hava Harp Okulu idaresi öğrencilerin izinlerinin ikinci bir emre kadar iptal edildiğini duyurdu.
 

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Yunan Hava Harp Okulu corona alarm
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