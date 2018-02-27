Yunan Bakan istifa etti!

Yunanistan Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Dimitris Papadimitriou, kabinede yer alan eşinin aldığı kira desteğinin tartışmalara sebep olmasının ardından istifa etti.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın ofisinden yapılan açıklamada, Papadimitriou'nun istifasının kabul edildiği belirtildi.

Papadimitriou'nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Vekili olan eşi Rania Antonopoulos da konut yardımı almalarının medyaya yansıması sonucu yaşanan tartışmaların ardından görevinden ayrılmıştı.

Ocak 2015'ten bu yana kabinede görev yapan Antonopoulos, iki yıl boyunca aldığı 23 bin avroluk konut yardımını iade ettiğini belirterek istifasını sunmuştu.

Mali krizdeki ülkede özelleştirmelerden de sorumlu olan Papadimitriou, Kasım 2016'daki kabine değişikliğinde göreve gelmişti.