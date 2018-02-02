Yunan Bakan'a tehdit mektubu!

Vatandaşı Koruma Bakanı Nikos Toskas'ın bu sabah özel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamaya göre, "Dışişleri Bakanı Nikos Kotziasa Senin için üç mermi ayırdık" cümlesini içeren bir zarf gönderildi.

