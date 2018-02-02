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Yunan Bakan'a tehdit mektubu!

02 Şubat 2018 Cuma - 15:53 | Son Güncelleme : 02 02 2018 - 15:53

Vatandaşı Koruma Bakanı Nikos Toskas'ın bu sabah özel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamaya göre, "Dışişleri Bakanı Nikos Kotziasa Senin için üç mermi ayırdık" cümlesini içeren bir zarf gönderildi.


Toskas, yalnız Dışişleri Bakanının değil ailesinin de tehdit edildiğini söyledi.
 
Olayın Makedonya konusunun gündemde olmasıyla bağlantılı olduğu düşünülüyor.
 
Nikos Kotzias twitter hesabına Yıllardır bazı çevreler, gazeteler ve kanallar iftiralar atıp beni hedef gösteriyorlar. Hayatıma karşı yapılan tehditlerin manevî sorumlusu onlardır. Yeni Demokrasi Partisinden ve Kutsal Sinoddan tehditleri doğrudan doğruya kınamalarını bekliyorum. mesajını yazdı.
 
Sosyal Dayanışma Bakan Vekili Theano Fotiou Atina-Makedonya Haber Ajansına yaptığı açıklamada Bu tür hareketlerle hiç kimse bizi korkutamaz, hiç kimse milli sorunları çözme çabamızdan bizi vazgeçiremez. Makedonya konusu ciddi bir milli konudur ve kararlar soğukkanlılıkla alınmalıdır. dedi.
 
 

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